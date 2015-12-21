صرف 490 مليون جنيه مستحقات "بقالين التموين" عن فارق نقاط الخبز

أكد ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالين التموين ، إنه تم صرف مستحقات بقالين التموين فى مختلف المحافظات عن فارق نقاط الخبز لشهر نوفمبر الماضى، بقيمة 490 مليون جنيه.

وأضاف ماجد نادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نقاط الخبز عبارة عن صرف سلع مجانية لأصحاب البطاقات التموينية مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز البدى المدعم، حيث تم صرف مستحقات بقالى التموين عن شهر نوفمبر .

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قررت تطبيق منظومة الخبز الجديدة فى مختلف المحافظات، والتى من خلالها يحصل المواطنون على الخبز بالكروت الذكية مع صرف سلع مجانية "نقاط الخبز" مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز بقية 10 قروش عن كل رغيف خبز يتم ترشيده.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين، استمرار صرف نقاط الخبز الشهرية للمواطنين، والتى تبدأ بداية كل شهر ولمدة 10 أيام، وهى السلع الغذائية المجانية التى يقوم المواطنون بالحصول عليها مقابل ما يوفرونه من حصصهم من استهلاك الخبز، ويتم صرف جميع السلع الغذائية لدى البقالين التموينيين وفروع المجمعات الاستهلاكية التى تصرف نقاط الخبز.

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