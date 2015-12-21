مرتضى منصور: ' أنا قرفان وعايز أمشي '

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالاستقالة من منصبه وذلك بعد ساعات من قرار انسحاب فريقه من الدوري المصري عقب الخسارة أمام طلائع الجيش 3-2.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة العاصمة: "إذا تحدث معي الوزير بشأن الانسحاب.. استقالتي موجودة. لو نطق الوزير بكلمة سأستقيل".

وأضاف "نحن نادي محترم ونعمل بجد لكن اتحاد الكرة فاشل ويعاند الزمالك".

وكان مرتضى منصور قد اعترض على تعيين محمود البنا وطالب برحيل وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام.

وأشار منصور "أقسم بالله العظيم مسؤول في منصب رفيع المستوى في اتحاد الكرة أكد لي أن وجيه أحمد (دلدول) حازم الهواري الأهلاوي".

"ولو أحد كذبني سأخرج لأقول اسم من قال لي هذا. ليس مشكلة أن يخسر الزمالك مباراة بنتيجة 3-2. الدوري مازال طويلا".

وأردف قائلا: "أرسلنا خطابا اعتراض على تعيين محمود البنا لمباريات الزمالك في عهد وجيه أحمد والجواب موجود في اتحاد الكرة. لكنك اخترته هل هذه بلطجة؟"

وأتم "أنا قرفان منكم.. أنا عايز أمشي" وكررها مرتين.

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