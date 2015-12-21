ميدو يتقدم باستقالته من تدريب الإسماعيلي

تقدم أحمد حسام "ميدو" باستقالته من تدريب الإسماعيلي على خلفية المشكلة التي انفجرت مع حسني عبد ربه قائد الفريق يوم الأحد.

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وقال ميدو في تصريحات لقناة صدى البلد في الساعات الأولى من صباح الاثنين: "الأمر منتهي، لقد تقدمت باستقالتي من تدريب الإسماعيلي بشكل نهائي".

وأضاف "لن استكمل مشواري مع الفريق في ظل هذه الأجواء والمؤامرات".

وتولى ميدو قيادة الإسماعيلي الصيف الماضي خلفا لطارق يحيى.

وأتم "عندما خيرت مجلس إدارة الإسماعيلي بين وجودي ووجود حسني عبد ربه كنت أعلن استقالتي بشكل غير مباشر، والآن أعلنها بشكل واضح".

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