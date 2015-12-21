15 عامًا حكم علي طالب قتل والدة وجدتة وعمة بالمنوفية

أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة المنوفية، قرارا بحبس الطفل أحمد أشرف زيان 15 عاما لاتهامه بقتل والده وجدته وعمه بقرية الكتامية التابعة لمركز الباجور.

حيث تعود احداث الواقعة الى شهر سبتمبر 2013 عندما عثر اهالى القرية على جثث لشقيقين ووالدتهم داخل منزلهم وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة هو الطفل أحمد أشرف زيان الطالب بالمرحلة الاعدادية وتم توجية الاتهام له بقتل والدة وجدته وعمه معليين ذلك بسوء معاملتهم له.

واعترف الطفل بالجريمة فى البداية وظل متمسكا بأقوله حتى عدل عنها أمام قاضى المعارضات ووكيل نيابة الباجور قائلا ”أنا ماقتلتش أبويا وجدتى وعمى، وأمى تعرف الجناة الحقيقيين.