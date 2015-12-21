أخبار عاجلة

لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

15 عامًا حكم علي طالب قتل والدة وجدتة وعمة بالمنوفية

Google+ Print
15 عامًا حكم علي طالب قتل والدة وجدتة وعمة بالمنوفية 15 عامًا حكم علي طالب قتل والدة وجدتة وعمة بالمنوفية
أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة المنوفية، قرارا بحبس الطفل أحمد أشرف زيان 15 عاما لاتهامه بقتل والده وجدته وعمه بقرية الكتامية التابعة لمركز الباجور.

حيث تعود احداث الواقعة الى شهر سبتمبر 2013 عندما عثر اهالى القرية على جثث لشقيقين ووالدتهم داخل منزلهم وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة هو الطفل أحمد أشرف زيان الطالب بالمرحلة الاعدادية وتم توجية الاتهام له بقتل والدة وجدته وعمه معليين ذلك بسوء معاملتهم له.

واعترف الطفل بالجريمة فى البداية وظل متمسكا بأقوله حتى عدل عنها أمام قاضى المعارضات ووكيل نيابة الباجور قائلا ”أنا ماقتلتش أبويا وجدتى وعمى، وأمى تعرف الجناة الحقيقيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365