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دفاع المجنى عليهم فى "هدم وإتلاف ورش نزلة البطران": سنطالب بإعادة القيد

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دفاع المجنى عليهم فى "هدم وإتلاف ورش نزلة البطران": سنطالب بإعادة القيد دفاع المجنى عليهم فى "هدم وإتلاف ورش نزلة البطران": سنطالب بإعادة القيد
قال محمد رشوان المحامى بالاستئناف ودفاع المجنى عليهم فى قضية هدم وإتلاف ورش نزلة البطران، أنه سوف يطالب اليوم أمام محكمة جنح الهرم فى أولى جلسات محاكمة 3 متهمين فى القضية رقم 9700 إدارى الهرم، لاتهامهم بإتلاف وهدم عدد من الورش ومحاولة طرد أصحابها، بإعادة القيد والوصف لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لاستخدام المتهمين الأسلحة النارية والآلية، لكونها جناية بلطجة وسلاح.

وقال رشوان فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" إن النيابة العامة حددت جلسة 21 ديسمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة .

تعود تفاصيل الواقعة عندما استأجر المتهم الأول عادل البطران عددا من البلطجة، لإخلاء قطعة أرض ملكه بمنطقة نزلة بطران بشارع سعد زغلول بالهرم، والتى عليها عدد من الورش، رغبة منه فى إخلاء الأرض لضمها لفيلته الخاصة، فهدم سقف الورش وحاول طرد أصحابها إلا أنهم اعتصموا أمام محالهم رافضين إخلائها، فهاجموا أصحاب الورش وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية.
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