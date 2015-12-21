تحالف "العدالة الاجتماعية" يعلن انضمام 15 نائبا من الحزبيين والمستقلين

قال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه تقرر تأجيل الاجتماع المقرر للاعلان عن تفاصيل كتلة العدالة الاجتماعية بالبرلمان، والذى كان من المقرر له اليوم الاثنين بأحد فنادق الجيزة نظراً لارتباطات لدى عدد من النواب .

وأضاف عبد العزيز لـ "اليوم السابع"، أن إجمالى عدد النواب المنضمين لكتلة "العدالة الاجتماعية" حتى اللحظة الراهنة 15 نائبا من بينهم 4 نواب للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى و نائباً للتجمع إلى جانب عدد من المستقلين، لافتا إلى أن الاتصالات لضم آخرين مستمرة.

وأشار عبد العزيز، إلى أن هناك مشاورات أخرى تجرى لتكوين كتلة من الأحزاب الداعمة للدولة المدنية والديمقراطية، تضم أحزاب الوفد والمصريين الأحرار، وكافة الأحزاب المدنية التى تدعم إقامة الدولة الحديثة.