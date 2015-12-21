"الرى": حفر 40 بئرا جوفيا بالفرافرة الجديدة.. و10 آلاف فدان جاهزة للافتتاح

كشف تقرير أصدرته وزارة الموارد المائية والرى، عن انتهاء قطاع المياه الجوفية من حفر ٤٠ بئرا جوفيا فى منطقة الفرافره الجديدة، وإعداد 10 آلاف فدان يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بإفتتاحها نهاية الشهر الحالى، فيما تسابق الاجهزة والوزارات المعنية الزمن للانتهاء من وضع اللمسات النهائية لعدد من المشروعات التى سيفتتحها الرئيس.

وكشفت مصادر حكومية مسئولة، عن تركيب أجهزة الرى المحورى، "البيفوت"، لـ١٠ آلاف فدان والانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميدها وتجهيزها لغرس البذور لعدد من المحاصيل الشتوية.

وأضافت المصادر أن "الرئيس" سيفتتح عددا من المشروعات تم الانتهاء منها، من بينها محطة مياه الشرب وأخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومحطة معالجة الصرف الصحى، والمدينة الخدمية للمشروع ، وكذلك القرية الزراعية"التى تخدم 2500 فدان سيتم طرحها للشباب في صورة شركات مساهمة بواقع 5 أفدنة لكل منتفع، كما يتفقد الرئيس الطرق الداخلية للمدينة الخدمية مساكن الشباب المقامة على مساحة ١٦٥ متر للمنزل، فضلاً عن المزرعة البحثية الاسترشادية التابعة لوزارة الزراعة، والتى سيتم تعليم الشباب فيها على أساليب الزراعة الحديثة.

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