رفعت السعيد: "دعم مصر" هش والقائمون عليه تظاهروا بأنهم "الفئة البريئة"

قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن اللواء سامح سيف اليزل والقائمين على تشكيل ائتلاف دعم مصر لم يدركوا الفرق بين شخص يتمنى دخول البرلمان واخر عضو بالبرلمان له طموحاته الخاصة، مشيرا إلى أنهم نجحوا فى تكوين ائتلاف هش، متظاهرين بأنهم "الفئة البريئة التى تحمى الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وأشار السعيد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى سياسة السمع والطاعة التى تبناها الائتلاف لم تصلح مع الأحزاب والأفراد الذين كانوا ضمن قائمة "فى حب مصر"، وكان لابد من الاستماع لوجهات النظر ومحاولة التقريب لا التفريق وهو ما تسبب فى استثارة النواب والأحزاب ضد الائتلاف والقائمين عليه.

وأضاف:" ماحدث حول "توزيع تورتة المناصب" داخل البرلمان بإعلان أن "فلان" رئيس لجنة كذا و"فلان" وكيل لجنة كذا ، وغيره وكيلا للمجلس ووعد نواب الصعيد بمنصب الوكيل والتصرف كأنهم أوصياء على هذا البرلمان.. كل هذا أدى لتنافر الأحزاب عن الائتلاف، والتفكير الجاد فى تشكيل ائتلاف جديد بدأها حزب الوفد".

وأوضح السعيد، أن موقف حزبى مستقبل وطن والوفد كان شجاعا وقرار يجب الإشادة به، قائلا:"الائتلاف اتفركش خلاص"، مشيرا إلى أن الحل لضمان استمرار هذا الائتلاف هو الابتعاد عن نظرة الاستعلاء التى يتعامل بها القائمين عليه وأن يستمعوا لوجهات نظر الأحزاب.

مصادر: 10 نواب من "مستقبل وطن" وقعوا على وثيقة "دعم مصر"

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>مصادر: حزب الوفد يتجه لعدم الانضمام لائتلاف "دعم مصر"