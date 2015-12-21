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آلاف الصوفيين ينطلقون فى موكب إلى "الحسين" احتفالا بالمولد النبوى الأربعاء

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آلاف الصوفيين ينطلقون فى موكب إلى "الحسين" احتفالا بالمولد النبوى الأربعاء آلاف الصوفيين ينطلقون فى موكب إلى "الحسين" احتفالا بالمولد النبوى الأربعاء
تحتفل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف، يوم الأربعاء المقبل ،بعد صلاة العصر ، بتسيير موكب من مسجد سيدى صالح الجعفرى ،بالدراسة مرورا بشارع الأزهر وصولا إلى مسجد الإمام الحسين ، يحضره الآلاف من ابناء الطرق الصوفية من جميع أنحاء الجمهورية.

من جانبها قالت دار الإفتاء المصرية، فى حكم المواكب احتفالا بالمولد النبوى الشريف، إن ما جرى عليه العمل فى بعض الأنحاء من عمل موكب يسير فيه المحتفلون بالمولد حاملين رايات ينتقش عليها بعض الشعارات الدينية، ويتغنون فيها بالمدائح النبوية والقصائد الزهدية ، لا حرج فيه مادام خلا مما ينافى الشرع من الاختلاط المذموم أو تعطيل المصالح العامة.

وأضافت:" وإذا كان الضرب بالدف فى إعلان النكاح أمرا أجازه الشرع من باب إظهار الفرح بالنكاح، فاستعمال الدف لإظهار الفرح بمولد خير الأنام أولى وأحرى، وجواز ذلك كله مشروط بمراعاة الأدب المطلوب شرعا فى مثل هذا المقام".

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مصر 365