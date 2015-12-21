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مصادر بالإسماعيلى: قبول استقاله "ميدو"وتعيين أشرف خضر وإيقاف عبد ربه

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مصادر بالإسماعيلى: قبول استقاله "ميدو"وتعيين أشرف خضر وإيقاف عبد ربه مصادر بالإسماعيلى: قبول استقاله "ميدو"وتعيين أشرف خضر وإيقاف عبد ربه
يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة العميد محمد أبو السعود، اجتماعًا طارئًا اليوم الاثنين، لبحث الأزمة التى حدث مؤخرًا بين أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، وحسنى عبد ربه قائد وكابتن الفريق الأول بالنادى.

وكشف مصدر بإدارة النادى الإسماعيلى لـ "اليوم السابع"، عن وجود اتجاه فى اجتماع اليوم، لقبول استقالة أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى للفريق، وتعيين أشرف خضر المدرب العام للفريق، مديرًا فنيًا، وإيقاف حسنى عبد ربه وتحويله للتحقيق، وإيقاف طارق عبد ربه المدرب العام لفريق أبو صوير، وشقيق حسنى عبد ربه، بصفته عضو جمعية عمومية.

ونشبت أزمة كبيرة بين ميدو المدير الفنى للإسماعيلى، وكابتن الفريق حسنى عبد ربه، عقب مباراة أمس أمام بتروجت، والتى أقيمت بينهم فى السويس، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى العام، والتى انتهت بفوز بتروجت بهدف نظيف، سجله أحمد جعفر فى الشوط الأول.

وكشف عدد كبير من جماهير الإسماعيلى، عن غضبهم تجاه أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى للفريق، عقب تصريحاته واتهامه لحسنى عبد ربه بقيادة مؤامرة ضده.


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