رئيس البرلمان العربى ووزير الدفاع الكندى يصلان أربيل فى زيارة للعراق

وصل إلى أربيل مساء أمس الأحد رئيس البرلمان العربى أحمد محمد الجروان، فى زيارة لإقليم كردستان العراق كما وصل أربيل أيضا فى زيارة مماثلة قادما من بغداد وزير الدفاع الكندى هارجيت ساجان على متن طائرة خاصة .

وكان وزير الدفاع الكندى التقى فى بغداد مع نظيره العراقى خالد العبيدى، كما التقى الجروان رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادى ومجلس النواب سليم الجبورى، وسيلتقى كل من الجروان وساجان مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزانى، وعدد من المسؤولين بالإقليم .

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