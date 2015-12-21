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مش كله بالأدوية.. خريطة لطعامك تحميك من قائمة أمراض الشتاء

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مش كله بالأدوية.. خريطة لطعامك تحميك من قائمة أمراض الشتاء مش كله بالأدوية.. خريطة لطعامك تحميك من قائمة أمراض الشتاء
بعد دراسة أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين فى معهد "باستير" الفرنسى والتى تؤكد اعتماد الأطباء هناك على تقليل كمية العقاقير التى تكتب للمريض واستبدالها بأغذية طبيعية تقوم بنفس المهمة وتحمل فيتامينات تساعد على الوقاية من المرض ذاته قبل حدوثه.

ويعلق الدكتور هانى كمال، أستاذ التغذية العلاجية بجامعة القاهرة، على الدراسة: "الأطعمة من الطرق الأولى التى يتجه العالم الطبى الآن لاستخدامها فى علاج وحماية الأفراد من المرض، وفى فصل الشتاء يحتاج جسم الإنسان إلى زيادة مناعته لمقاومة تغيرات المناخ التى تحدث طوال هذه الفترة وأدوار البرد المتعددة، ولأن العقاقير لا تقوم بنفس كفاءة الفيتامينات التى تحتوى عليها الأطعمة الطبيعى وهناك مجموعة من الوجبات التى يفضل تناولها طوال فصل الشتاء لتعزيز المناعة، ومن هذه الأطعمة الفاصوليا، التوت، الفراولة، المكسرات غير المحمصة، البرتقال، والتفاح حيث إنها من الوجبات المضادة للأكسدة والتى تحمى من العديد من الأمراض على رأسهم القلب، السرطان، ارتفاع ضغط الدم وتعزيز وظائف المناعة.

ويضيف: "الكرنب والبروكلى والقرنبيط والسبانخ بالإضافة إلى أنها مجموعة متكاملة لرفع المناعة فهى تحتوى على مضادات أكسدة كثيرة تجعلها سلاحك الدائم للوقاية من السرطان، وخلال الشتاء يفضل زيادة كميات النشويات التى نتناولها ولكن فى صورها الصحية مثل تناول البطاطس مسلوقة غير محمرة مع تقليل كمية المضافة إلى الأرز والمكرونة واستخدام زيت الزيتون فى الطعام لفوائدة الكثيرة، والحرص على تناول الأطعمة دافئة مع أنواع الشوربات المتعددة مثل العدس والبروكلى، ولا ننسى المياه الكثيرة.

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مصر 365

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