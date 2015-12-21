رئيس الإسماعيلي: أتمسك بميدو وعبد ربه .. ولكن الأمور وصلت لطريق مسدود

يعتقد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أن الأمور بين أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق وحسني عبد ربه قائد الدراويش وصلت لطريق مسدود.

ميدو يفجر "مؤامرة": إما أنا أو حسني عبد ربه في الإسماعيلي

عبد ربه: "ولا ميدو ولا الجن الأزرق هيمشيني.. أنا ورايا شعب الإسماعيلية كله"

وقال أبو السعود في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الأحد: "أتمسك بوجود ميدو على رأس القيادة الفنية للفريق وعبد ربه كقائد للدراويش".

وأضاف "سيجتمع مجلس الإدارة بشكل عاجل يوم الاثنين لبحث هذه الأزمة الكبيرة"، وأردف قائلا "اعتقد أن الأمور وصلت لطريق مسدود".

ورفض رئيس النادي الإسماعيلي طلب الثنائي بوجود أحدهما على حساب الآخر في النادي.

وأتم "لسنا (شخشيخة) في يد مدرب يقول أنا أو هذا اللاعب في النادي، أو لاعب يقول أنا أو هذا المدرب".