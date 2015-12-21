نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية ينفى أى تصريحات له حول المؤسسة العسكرية

نفى نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، أى تصريحات له حول المؤسسة العسكرية لبلاده .

وقال معتيق - على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أمس الأحد، " إن ما تم تداوله من قبل ناشطين عبر صفحات التواصل الاجتماعى عن تصريحات لى حول المؤسسة العسكرية غير صحيح جملة وتفصيلا ".

وأضاف قائلا " لقد حاول بعض من اعتاد خداع الناس جرنا إلى مربع القيل والقال، وهنا أنفى مسئوليتى عن أى تصريحات تم تداولها مساء أمس بإسمى " وتابع " أنه مضى عهد التصرفات الفردية، وسألتزم كعضو بمجلس الرئاسة بالتشاور الدائم مع زملائى من النواب، والتنسيق الكامل لإنجاز كل ما يصب فى مصلحة ليبيا الحبيبة".