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نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية ينفى أى تصريحات له حول المؤسسة العسكرية

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نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية ينفى أى تصريحات له حول المؤسسة العسكرية نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية ينفى أى تصريحات له حول المؤسسة العسكرية
نفى نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، أى تصريحات له حول المؤسسة العسكرية لبلاده .

وقال معتيق - على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أمس الأحد، " إن ما تم تداوله من قبل ناشطين عبر صفحات التواصل الاجتماعى عن تصريحات لى حول المؤسسة العسكرية غير صحيح جملة وتفصيلا ".

وأضاف قائلا " لقد حاول بعض من اعتاد خداع الناس جرنا إلى مربع القيل والقال، وهنا أنفى مسئوليتى عن أى تصريحات تم تداولها مساء أمس بإسمى " وتابع " أنه مضى عهد التصرفات الفردية، وسألتزم كعضو بمجلس الرئاسة بالتشاور الدائم مع زملائى من النواب، والتنسيق الكامل لإنجاز كل ما يصب فى مصلحة ليبيا الحبيبة".

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