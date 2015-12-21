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نظام غذائى لمن فوق الـ90 كيلو يخلصهم من كيلو ونص فى الأسبوع

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نظام غذائى لمن فوق الـ90 كيلو يخلصهم من كيلو ونص فى الأسبوع نظام غذائى لمن فوق الـ90 كيلو يخلصهم من كيلو ونص فى الأسبوع
القضاء على الوزن الزائد والتمتع بالرشاقة من أهم العادات التى يسعى إليها الكثيرون، ويبذلون المزيد من المجهود للتمتع بجسم ممشوق.

وتختلف طبيعية اتباع الأنظمة الغذائية حسب طبيعية جسم كل شخص، ولذا تقدم لنا الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، نظامًا غذائيًا متوازنًا للأشخاص فوق الـ90 كيلو، يساعدهم فى التخلص من كيلو ونصف فى الأسبوع، والنظام هو:
>1- وجبة الإفطار: يمكنك تناول كوب من "الكورن فليكس" أو البليلة أو الشوفان + كوب من الحليب خالى الدسم أو 2 شريحة من التوست السن + قطعة من الجبن خالى الدسم + 2 حبة من الخيار.
>2- وجبة إضافية: ثمرة من التفاح.
>3- وجبة الغذاء: ربع دجاجة مشوية أو قطعة صغيرة من اللحم المشوى أو المسلوق أو سمكة متوسطة الحجم + طبق كبير من السلطة الخضراء أو طبق من الخضراوات بدون دهون.
>4- وجبة إضافية: ثمرة البرتقال.
>5- وجبة العشاء: كوب من الزبادى + 3 ثمرات من الفاكهة.
>وأخيرًا تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بممارسة الرياضة بشكل يومى والإكثار من تناول الماء حتى تتجنب حدوث ترهل فى الجسم، والتمتع بجسم مشدود.

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مصر 365