نائب دائرة البدارى: أولوياتى حفظ كرامة المواطن وتطوير الوحدات الصحية

قال نعمان فتحى نعمان عضو مجلس النواب عن دائرة البدارى وساحل سليم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الصرف الصحى فى مركزى البدارى وساحل سليم على قائمة أولوياتى فى البرلمان القادم، حيث أن أهالى المركزين يعانون أشد المعاناة نظرا لعدم وجود الصرف الصحى واعتمادهم على سيارات الكسح التى تتحكم فى المواطنين الذين يحجزونها بالأشهر.

وأضاف نعمان أن الوحدات الصحية وتطويرها ستأخذ جزءا كبيرا من اهتماماته وتركيزه فى الفترة القادمة نظرا لتدنى الخدمة الصحية فى الوحدات المنتشرة فى القرى بل وفى المستشفى المركزى ذاته داخل المركز سواء فى مركز البدارى أو ساحل سليم.

وأكد نعمان أن كرامة أهالى الدائرة من كرامته وأنه سيعمل بأقصى ما يملكه حتى يشعر المواطن فى مركزى البدارى وساحل سليم بأن له كرامة وله حقوق لابد أن يأخذها.