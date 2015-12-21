مهند عسيري.. خير خلف لأفضل سلف!

استمر الأهلي في انتصاراته، بالسومة أو من دونه، لا أحد يقدر على هذا الفريق الرائع، ليحقق النقاط الكاملة ويستعيد الصدارة من منافسه الهلال، في لعبة الكراسي التي ستستمر بين الفريقين إلى نهاية الموسم، خلال لقاء كان عنوانه بامتياز، تفوق مهند عسيري.

بدون النجم الأول

غاب عمر السومة عن مباراة الفتح، وتأخر الأهلي كثيراً في التسجيل، وظن أغلب المتابعين أن السقوط قادم لا محالة، لكن فريق المدرب جروس أثبت أنه جماعي بامتياز، بعد أن سجل هدفين في الدقائق الأخيرة ليخطف الثلاث نقاط.

لم يلعب عبد الشافي أيضاً، ليفقد الفريق قوة حقيقية على الجانب الأيسر، ورغم غيابات بعض النجوم في عدة مباريات هذا الموسم، إلا أن الأهلي هو الفريق الذي يعرف كيف يفوز، وفي أي لحظة.

عسيري

يقدم مهند عسيري مستوى مميز، وكلما غاب السومة عن المشاركة، وجد جروس الحل في اللاعب الشاب، الذي يعتبر أفضل بديل ممكن لأفضل مهاجم في الدوري السعودي.

لم يلمس عسيري الكرة كثيرا، لكنه مؤثر جدا أمام المرمى، سجل هدف من تسديدة يتيمة، مع صناعته لفرصة واحدة، وبالتالي يعتبر اللاعب من المهاجمين مواليد منطقة الجزاء، أي اللاعب القادر على التسجيل من نصف فرصة.

الموسم طويل

لا يزال الموسم في بداياته، والمنافسة لن تحسم في الوقت الحالي، لكن كل المقدمات تشير إلى أن الاهلي والهلال هما الأفضل، ليس فقط بسبب نجوم كل فريق، ولكن ايضاً لقوة مستوى دكة البدلاء.

فاز الهلال بهدف البديل ياسر القحطاني، وحقق الاهلي الأهم بعد تألق بديل السومة، الشاب مهند عسيري. إنها أفضل نقطة في مسيرة الدوري، ألا وهي كثرة البدائل المتاحة!