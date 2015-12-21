ساويرس لـ"الإبراشى": الأجهزة التى ترى"دعم مصر" كتلة مهمة "سبب العك"

قال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، إن حزبه لم يدخل فى ائتلاف دعم مصر منذ البداية، لافتا إلى أن انسحاب الأحزاب منه حاليا يؤكد أن موقف حزبه فى البداية كان صحيحا، متهما الائتلاف بالسعى لتهميش الأحزاب وعدم إنشاء كيانات حزبية قوية.

وفى تعقيبه على قول الإبراشى :"بعض المؤسسات بما فيها أجهزة، ترى أن الائتلاف كتلة مهمة حتى لا يتم ترك المجلس للتفتيت"، رد المهندس نجيب ساويرس:"بقول لهذه الأجهزة أنتم سبب فى هذا العك واللخبطة دى كلها، اتركوا الأمور تمشى كما خلقها ربنا وبشفافية ودون تدخلات".

وتابع ساويرس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامى وائل الأبراشى، على فضائية "دريم"، :"كلنا بنحب مصر والرئيس، ومحدش فينا جاى يعوق ولا يوقف حاجة، خلى عندكم ثقة فى الأداء بتاعنا، ولا داعى لهذه الاختراعات، وكل هذه الأحزاب محترمة وهتراعى مصلحة الوطن وهنعرف نشتغل مع بعض واطلعوا انتو منها"، على حد قوله.

وأوضح مؤسس حزب المصريين الأحرار، أن البحث عن المستقبل يتم بترك الأمور تسير كما فى كافة دول العالم، حيث أن هناك أحزابا كثيرة تتشاور مع بعضها دون تحالف أو تجمع.

وأشار "ساويرس"، إلى أن حزب المصريين الأحرار الوحيد الذى لم يجتمع مع أحد أو يطالب بأى اتجاه ولم يتدخل فى أى اختيارات أو أى مقعد فى وزارة، مضيفا:" الإدعاءات التى تخرج بأنى طمعان فى لجان بالمجلس غير حقيقى، ونحن رفضنا الانضمام إليهم من الأصل لأننا حسينا إنها طريقة هتعيدنا لحاجة كنا عارفينها كلنا ومش عاوزين نرجعلها تانى".

مصادر: 10 نواب من "مستقبل وطن" وقعوا على وثيقة "دعم مصر"

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>مصادر: حزب الوفد يتجه لعدم الانضمام لائتلاف "دعم مصر"