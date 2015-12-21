موجز الصحافة المحلية.. ليلة سقوط "دعم مصر"

تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان " ليلة سقوط "دعم مصر " حيث تبخر حلم تشــكيل ائتلاف "دعم مصر" بحصد اللأغلبية المطلقــة بمجلــس النــواب، وتواصلــت الضربــات التى تلقاها ائتلاف "دعم مصر"، بانســحاب حزب "مستقبل وطن" الذى يحل ً ثانيا فى ترتيب القوى الحزبية بالبرلمان، بجانب رفــض حزب الوفد الانضمــام، وبذلك تكون الأحــزاب الثلاثة الكبــرى فى المجلــس (المصريين الأحــرار ومســتقبل وطن والوفــد) خــارج الائتلاف، إضافــة إلى حزب النــوروالمســتقلين الذين رفضوا الانضمام، وهو ما يعنى عدم اســتطاعة الائتلاف الحصول على ثلثى مقاعد المجلس.

وقالت جريدة "الأهرام" إن بريطانيا بدأت تحقيقات ضد ثلاث من الجمعيات الإسلامية البريطانية النافذة، التى أشار تقرير السير جون جنكيز حول أنشطة الإخوان فى بريطانيا إلى أن لها علاقات ممتدة وغامضة مع التنظيم الإرهابى، وقال مسئول بريطاني، مطلع على التحقيقات حول أنشطة الإخوان لـ”الأهرام”، إن هناك إجراءات سيتم اتخاذها حول أنشطة أذرع الإخوان الإعلامية والبحثية فى بريطانيا التى تبرر أو تحرض على العنف. ووفقا لمصادر بريطانية متطابقة، فإن هذه المنظمات تستغل وضعها كجمعيات خيرية وتجمع تبرعات يذهب جزء منها لتمويل أنشطة سياسية بعضها يخدم أنشطة الإخوان فى بريطانيا

وأضافت جريدة "الأخبار" أن تحالف مصرفى وقع أمس أكبر عقد تمويل لقطاع الكهرباء بقيمة 10 مليارات جنيه للمساهمة فى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لإنشاء 3 محطات عملاقة تعمل بنظام الدورة المركبة فى العاصمة الادارية الجديدة وكفر الشيخ وبنى سويف لإنتاج طاقة كهربائية قدرة 4800 ميجا - وات لكل محطة بإجمالى قدرات توليد 14400 ميجا - وات. وتصل مدة التمويل إلى 15 عاماً تشمل 3 أعوام تمثل فترة سحب التمويل

كشفت مصادر بجماعة الإخوان لجريدة "ألمصرى اليوم" أن يوسف ندا مفوض العلاقات الدولية السابق بجماعة الإخوان والدكتور يوسف القرضاوى رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" يجريان اتصالات مستمرة بمحمود عزت نائب مرشد واللجنة الإدارية التى تقود الجماعة فى مصر لتشكيل لجنة لتقريب وجهات النظر بينهما وسط رفض من جانب عزت الذى اشترط توقف اللجنة عن إصدار بيانات باسم الجماعة وتسليم المنافذ الإعلامية التى سيطرت عليها للجنة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت جريدة "الشروق" أن مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أعلن عن طرح 40 ألف كيلو من المنتجات الغذائية بمنافذ الوزارة بتخفيضات تتراوح ما بين 30 إلى 35 % لافتا إلى أنه يتم ضخ من 5 ل 10 أطنان لحوم مجمدة مستوردة كل 10 أيام بسعر 34 جنيها للكيلو بجانب ضخ كميات متقاربة من الخضروات والألبان والبقوليات والدواجن وغيرها من السلع.