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أكثر من 80 قيادة إخوانية تتقدم باستقالتها بسبب "مجموعة محمود عزت"

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أكثر من 80 قيادة إخوانية تتقدم باستقالتها بسبب "مجموعة محمود عزت" أكثر من 80 قيادة إخوانية تتقدم باستقالتها بسبب "مجموعة محمود عزت"
كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن عدد من تقدموا باستقالتهم من مناصب عليا داخل الجماعة، منذ نشوب الأزمة الداخلية الأسبوع الماضى، تجاوز الـ 80 عضوا حتى الآن.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تصرفات مجموعة محمود عزت الأخيرة، واتخاذ القرارات دون العودة لهذه القيادات، وراء الاستقالات، فيما أخفقت الجماعة فى إقناعهم للعدول عن قراراتهم.


>الإخوان تعترف بوجود استقالات بين قياداتها وتعيد تشكيل مكتبها فى الخارج

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