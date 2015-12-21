تقرير حكومى: تحصين 61 مليون رأس ماشية وطائر ضد 5 أمراض وبائية

كشف أخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،بشأن عمليات تحصين الماشية والطيور ضد الأمراض الوبائية حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة منذ بداية عام 2015 وحتى شهرى أكتوبر ونوفمبر بمحافظات الجمهورية، عن تحصين 48 مليون و632 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور.

كما تم تحصين الأبقار والجاموس والجمال والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية بإجمالى 5 ملايين و139 ألف و748 حيوان، وضد مرض حمى الوادى المتصدع 5 ملايين و380 ألف 267 حيوان، وضد مرض جدرى الأغنام مليون و968 ألف ، وضد مرض طاعون المجترات 109 ألف راس ماشية.

وقال الدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة مستمرة فى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية طبقا لشروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التى تتضمن احتواء أيا من الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية، منها سحب عينات للتشخيص المعملى والحجر على المزرعة لمنع البيع أو الشراء والتحصين الحلقى لجميع الحيوانات فى دائرة نصف قطرها (2-5) كم فى حالة الأمراض التى تنتقل بالحشرات، والاستقصاء الوبائى لمعرفة مصدر البؤر المرضية وخاصة مرض الحمى القلاعية، وكذلك المسار المتوقع انتشار المرض فيه.

وأضاف رئيس الطب الوقائى، أنه يتم عمل برامج إرشادية تباعا لرفع الوعى في المنطقة ككل ومخاطبة السلطات المحلية ومديريات الصحة لتكثيف حملات رفع القمامة أولا بأول وكذلك رش المسطحات المائية لمنع تكاثر الحشرات لاحتواء أى من الأمراض الوبائية، بالإضافة أن الأجهزة البيطرية بالمحافظات تقوم بتوعية المواطنين بخطورة فيروس أنفلونزا الطيور وتطهير أماكن الإصابة وتوزيع أكياس بلاستيكية ومطهرات على المربين في المنازل للتخلص من الدواجن النافقة بشكل صحيح بدلًا من إلقائه في الشوارع، وتنفيذ برنامج التحصين الدورى باللقاحات السيادية والدفع بفرق بيطرية بالقرى والنجوع ما يطلق عليها فرق "الكاهو" للسيطرة على أى بؤرة مصابة جديد وخاصة فى التربية المنزلية.

فيما أوضح تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن منظومة التحصين تستهدف حماية 5 ملايين رأس من الأبقار والجاموس و3 ملايين رأس أغنام وماعز و100 ألف رأس جمل، من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية الرئيسية والتى تهدد الصحة العامة وقطعان الماشية ومنها أمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجلد العقدى وطاعون المجترات.

- الحكومة تُحارب مافيا التجار وغلاء الأسعار.. "الزراعة": طرح 42 ألف رأس ماشية و32 ألف طن لحوم وأسماك بالأسواق.. وقطاع الإنتاج: ضخ 22 ألف كيلو منتجات غذائية بمنافذ الوزارة.. وحملات رقابية على المنتجات