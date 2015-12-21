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ميدو: استقالتى لا رجعة فيها.. و"عبد ربه" يدعى الانتماء والأهلى الدليل

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ميدو: استقالتى لا رجعة فيها.. و"عبد ربه" يدعى الانتماء والأهلى الدليل ميدو: استقالتى لا رجعة فيها.. و"عبد ربه" يدعى الانتماء والأهلى الدليل
أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفنى المستقيل لفريق الإسماعيلى، أنه نجح فى وضع بصمة واضحة مع الفريق، لافتاً إلى أن جمهور الدراويش خاصة، وجماهير الكرة بشكل عام، لمست تلك البصمة، معرباً عن سعادته بالفترة التى قضاها مع الدراويش.

ووجه ميدو، خلال تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر شاشة "صدى البلد"، الشكر للاعبى الإسماعيلى، مؤكداً أنهم كانوا على قدر المسئولية وبذلوا قصارى جهدهم من أجل إعلاء اسم الدراويش، موضحاً أن استقالته من القيادة الفنية أمر نهائى لا رجعة فيه.

وهاجم المدير الفنى المستقيل للدراويش، حسنى عبد ربه قائد الفريق، مؤكداً أنه يدعى الانتماء للإسماعيلى، قائلاً: "حسنى اللى عمال يقول أنا ابن الإسماعيلى مضى للأهلى قبل كده، وجمهور الإسماعيلى شال كفنه، فين بقى الانتماء اللى بيقول عليه".

"ميدو" يتقدم باستقالته رسميًا من تدريب الإسماعيلى
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