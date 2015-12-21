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اليوم.. ثانى جلسات محاكمة ياسمين معالى وأسرتها فى "توظيف الأموال"

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اليوم.. ثانى جلسات محاكمة ياسمين معالى وأسرتها فى "توظيف الأموال" اليوم.. ثانى جلسات محاكمة ياسمين معالى وأسرتها فى "توظيف الأموال"
تنظر اليوم الاثنين، محكمة جنح الهرم ثانى جلسات محاكمة الناشطة السياسية ياسمين معالى ووالدها "معالى.أ" مفتش تموين وشقيقها "ع.معالى"، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، وجمع مبالغ مالية كبيرة بدعوى تشغيلها فى مستحضرات التجميل.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، ألقت القبض على تاجر لاتهامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح، وتبين أن المتهم والد ناشطة سياسية، كان قد تردد على مواقع التواصل الاجتماعى أن وزارة الداخلية اختطفتها وتعرضت للاختفاء القسرى، إلا أنه تبين أنها هربت إلى بريطانيا بعد استيلاء والدها على مبالغ مالية من المواطنين.

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