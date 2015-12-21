أمير الرياض يطلق فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد

عرعر - جاسر الصقري

دشن صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية أمس أسبوع النزيل الخليجي الموحد الرابع في المنطقة تحت شعار "معاً لتحقيق الصلاح"، والذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وأكد اللواء عبدالسلام الحميد مدير عام السجون في الحدود الشمالية أن الأسبوع يهدف إلى تحفيز ورفع الروح المعنوية لنزلاء ونزيلات السجون والمفرج عنهم، وأهمية الإسهام في رعاية أسرهم خلال فترة سجنهم وداعم لبرنامج رعايتهم، ومعين لهم على الاندماج في مجتمعهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، ويؤدون رسالتهم كأبناء صالحين في المجتمع، وأضاف بأن الأسبوع يبرز الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية والمؤسسات والجمعيات الخيرية ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هناك برامج ومحاضرات في السجون والمراكز التجارية في المنطقة للتوعية بأهمية هذا الأسبوع وما تقوم به المديرية العامة للسجون وحرصها الدائم على رعاية السجناء.