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أسماء الشهداء تزين مدارس دومة الجندل

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أسماء الشهداء تزين مدارس دومة الجندل أسماء الشهداء تزين مدارس دومة الجندل
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أسماء وصور الشهداء على اللجان

الجوف - عبدالرحمن الحجاج

    وفي بادرة جميلة ولتخليد ذكرى الشهداء قام منسوبو مدرسة متوسطة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالجوف دومة الجندل وبمتابعة من مديرها الاستاذ دليمان الحسن ووكيل المدرسة المكلف خالد الحجاج بتسمية لجان الاختبارات بالمدرسة بأسماء الشهداء، وهي اللجنة الاولى لجنة الشهيد عبدالله السهيان رحمه الله، واللجنة الثانية لجنة الشهيد عبدالرحمن الشهراني رحمه الله واللجنة الثالثة لجنة الشهيد عبدالله السحيمي رحمه الله.

وقد نالت هذه الفكرة استحسان الجميع ومنهم الطلاب الذين تفاعلوا معها راجين من الله ان يرحمهم جميعًا، وأن ينعم على بلادنا بالأمن والأمان.

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