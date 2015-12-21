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قائد قوات أمن المنشآت يتفقد المواقع في نجران

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قائد قوات أمن المنشآت يتفقد المواقع في نجران قائد قوات أمن المنشآت يتفقد المواقع في نجران

    قام قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري بزيارة تفقدية لمواقع القوة بمنطقة نجران.

بدأت جولة اللواء الجباري بزيار لصاحب السمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في مكتبه.

وأكد اللواء الجباري حرص قوات أمن المنشآت على القيام بالدور المناط لها على أكمل وجهة جنباً الى جنب مع القطاعات الأمنية الأخرى؛ معلناً بذلك البدء في أعمال القوات بمنطقة نجران مؤكداً عزم الجميع على بذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن. كما قام بزيارة لعدد من القطاعات الأمنية بمنطقة نجران لمناقشة العديد من المواضيع الأمنية التي تهم مصلحة العمل لخدمة المنطقة. ووقف على المواقع التابعة لقوات أمن المنشآت بالمنطقة التي تقوم على حمايتها القوات. واجتمع مع الضباط والافراد؛ مثمناً الدور الكبير الذي يقومون به لحماية المنشآت في المنطقة. وفي نهاية الاجتماع شكر قائد القوات الجميع وحثهم على المزيد من الجهد والعطاء، مثمناً الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقام قائد القوات اللواء سعد بن حسن الجباري بزيارة مصابي الحد الجنوبي بمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران واطمأن على صحتهم وتمنى لهم الشفاء العاجل.

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