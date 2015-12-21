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انطلاقة لقاء منسقي «رسل السلام» في دبي.. اليوم

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انطلاقة لقاء منسقي «رسل السلام» في دبي.. اليوم انطلاقة لقاء منسقي «رسل السلام» في دبي.. اليوم

    تبدأ اليوم في دبي فعاليات لقاء منسقي "رسل السلام" بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن حلقات نقاش وتطبيقات عملية وبرامج ميدانية لمنسقي وسفراء رسل السلام في الدول الأعضاء، ويشارك فيها متميزو المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، الذين سيعرضون أبرز المشروعات والمبادرات التي طبقت في بلدانهم.

ويتضمن محتوى اللقاء وفق ما أوضح منسق البرنامج جميل محمد فلاته، لقاء مفتوحا مع مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج د. علي القرني، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية د. عاطف عبدالمجيد، والأمين العام لجمعية الكشافة الإماراتية عبدالله بلال، والأمين العام لجمعية الكشافة عبدالله الفهد، وسيتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب التربية والمنظمة الكشفية العربية، كما يحتوي برنامج اللقاء على دورة في كتابة وتقييم مشروعات رسل السلام، وتنفيذ برنامج خدمة عامة في دبي.

ويشارك في تنفيذ اللقاء مكتب التربية العربي، والمنظمة الكشفية العربية، وجمعية الكشافة الإمارتية، وجمعية الكشافة العربية السعودية التي أكد أمينها العام د. عبدالله الفهد على أهمية هذا اللقاء في تحقيق أهداف وتطلعات حكومة المملكة من ذلك المشروع الذي انطلق منها وأصبح أحد أهم المشروعات التطوعية، وأبرز مشروع كشفي منذ انطلقت الكشفية حول العالم عام 2007، حتى أنه بلغت ساعات العمل في ذلك المشروع منذ انطلاقته عام 2011 أكثر من 640 مليون ساعة عمل، بالإضافة إلى دوره في تشجيع الكشافين في جميع أنحاء العالم على الإيمان بثقافة الحوار، ودعم مبادرات المشروعات الاجتماعية للكشافين في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الفهد أن التجارب والخبرات التي ستعرض في هذا اللقاء ستكون متنوعة في مجالات المشروع والتي تتضمن السلام والحوار وحل النزاعات والصراعات والصحة والبيئة.

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