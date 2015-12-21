«هيئة الشمالية» تدرب منسوبيها على مهارات الإرشاد النفسي

اختتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحدود الشمالية أمس البرنامج التدريبي مهارات ومعارف الإرشاد النفسي والاجتماعي في مجال الحسبة والذي استهدف 27 من العاملين الإداريين والميدانين في هيئة الشمالية بعرعر.

وأضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله المشيطي بأن البرنامج استمر لمدة يومين، ويهدف لإكساب العاملين معارف جديدة حول النفس الإنسانية وحصولهم على أساسيات في مهارات الإرشاد النفسي، التي تساعدهم في معرفة الأساليب النفسية التي تخدمهم في أعمالهم الوظيفية، إضافة إلى مساعدتهم على ممارسة عملهم بعيداً عن الضغوط النفسية والتأثيرات الخارجية.

من جهته، قدم مدير الفرع د. علي ذويب شكره وتقديره للعاملين المشاركين في البرنامج وللمدرب، وللرئاسة العامة للهيئة على دعمها لهيئة الشمالية بمثل هذه البرامج.