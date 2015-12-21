ولي ولي العهد يشيد بقتالية الشهيد السهيان.. ويواسي أسرته

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد العقيد ركن عبدالله بن محمد السهيان - رحمه الله - الذي استشهد في أثناء أداء واجبه بالإشراف على عمليات إعادة الأمل لليمن.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي ولي العهد في مكتبه بالمعذر أمس أسرة الشهيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبله مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، معددًا سموه مناقب الشهيد حيث أثنى على كفاءته القتالية، وشجاعته، وإنسانيته، وتمكنه بفضل الله بإشرافه على عدد من العمليات القتالية المهمة التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق الانتصارات للشرعية في اليمن.

فيما عبر إخوة الشهيد وأبناؤه عن الشكر لسمو الأمير محمد بن سلمان على اهتمامه ومواساته لهم، مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين البطولة والشرف.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى.