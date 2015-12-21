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آراء خاشقجي وعبيد وعشقي لا تعكس وجهة نظر حكومة المملكة

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الرياض - واس

    رداً على بعض ما تتداوله وسائل الإعلام، أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن كلاً من جمال خاشقجي ونواف عبيد وأنور عشقي ليس لهم علاقة بأي جهة حكومية، ولا يعكسون وجهة نظر حكومة المملكة العربية ، وأن آراءهم تعبر عن وجهات نظرهم الشخصية.

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