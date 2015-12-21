القبض على "معروف" و"الألمانى" بالغردقة بحوزتهم مواد مخدرة

شنت مديرية أمن البحر الأحمر حملة أمنية مكبرة أشرف عليها اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، حيث تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط عاطلين مشهورين بـ"معروف" و"الألمانى" وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان المقدم أحمد لاشين رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة شن حملة شارك فيها الرائد هشام الأمير وتمكنت من ضبط المدعو " محمد.س. ع" 19 سنة عاطل وشهرته معروف وكذلك المدعو " محمد. ه " 19 سنة وشهرته الالمانى وبحوزتهم عدد 27 قطعة متوسطة الحجم من الحشيش المخدر تزن حوالى 140 جرام و 50 قرص من التامول المخدر و سلاح أبيض عبارة عن "كتر" و مبلغ مالى 150 جنية وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11600 جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2015.. وأخطرت النيابة العامة .

كما شنت وحدة مباحث مرور البحر الأحمر برئاسة العقيد رضا النحاس رئيس مباحث المرور بعمل حمله مشتركه مع مديريه الشئون الصحية للكشف على قائدي السيارات الذين يقومون بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم ضبط 4 سائقين تحت تأثير المخدر وحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما القت مباحث تنفيذ الأحكام القبض هارب من حكم بالسجن 5 سنوات يدعي " عاصم. م. م " فى القضية رقم 670 لسنه 2013 جنايات قسم شرطة اول الغردقة " مخدارت" وغرامة 100.000 جنية.