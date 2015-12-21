ضخ 200 مليون جنية لتوفير سلع فرق نقاط الخبز لحل أزمة البقالين بالإسكندرية

أكد مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن الوزارة ضخت٢٠٠ مليون جنيه لهيئة السلع بهدف توفير سلع فرق نقاط الخبز للبداليين التموينين.

ونفى "عبد الرحمن" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، وجود أى شكاوى للبدالين التموينين قائلا :" كان هناك اجتماع بين شعبة البدالين التموينيين وقيادات التموين بالإسكندرية، وأكثر من ٣٠٠ بقال تموينى لمناقشة الإجراءات الجديدة لتوزيع النقاط ولم يتقدم أى من الموجودين بشكوى واحدة من السلع التموينية ".

> و أوضح أن السلع يتم سحبها أولا بأول ولا توجد كميات تترك تحت التخزين، و أبدى بعض البدالين التمونين تخوفهم من عدم مقدرة شركات الجملة على مواجهة زيادة الطلب على النقاط و هو ما قامت الوزارة بالتصدى له من خلال الاعتمادات المالية الجديدة.