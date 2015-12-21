أخبار عاجلة

لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى فوه بكفر الشيخ: "تلوث مياه النيل ونفوق الأسماك أصابنا بالأمراض"

Google+ Print
أهالى فوه بكفر الشيخ: "تلوث مياه النيل ونفوق الأسماك أصابنا بالأمراض" أهالى فوه بكفر الشيخ: "تلوث مياه النيل ونفوق الأسماك أصابنا بالأمراض"
يستمر مسلسل الإهمال بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ من جانب المسئولين بها وخاصة مسئولى الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وحماية نهر النيل، الذين لم يتحركوا لإزالة التلوث ونفوق الأسماك بنهر النيل بسبب زيادة نسبة الأمونيا ونقص الأكسجين فى المياه.

وقالت جيهان طايله عضو مؤسسة القادة للقيادات الشبابية، إن التلوث عم نهر النيل بفوه، وتناثرت الأسماك النافقة على مياه نهر النيل بالإضافة لزيادة نسبة الأمونيا التى أثبتتها التقارير والتحاليل التى أجريت، وللأسف يحاول المسئولين الاحتفاظ بها في الأدراج دون عرضها على الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ، ورغم خطورة الأمر إلا أن التجاهل وعدم الاهتمام سيد الموقف.

وأضافت دينا محمود سعيد " طالبه جامعية " :"إننا نقطن فى مساكن قريبة من نهر النيل بفوه، وتؤذينا الرائحة الكريهة التي تبعث من مياهه سواء لتغير رائحة المياه ورائحة الأسماك النافقة، لذا نناشد الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ، بتشكيل لجنة من مجلس المدينة والرى وإدارة حماية النيل وشركة مياه الشرب والصرف الصحى و الصحة، لتحليل عينة من المياه والقيام بحملة لإزالة الأقفاص السمكية، رحمة بالمواطنين خاصة أن نهر النيل عليه مآخذ لمحطات مياه الشرب ،والتي تجلب الأمراض المتعددة للأهالى .

وقال محمد السيد عكه " طالب جامعى"، إن فوه مدينة سياحية لها مكانتها تاريخها المعروف، وما يحدث من تلوث لمياه النيل، وانبعاث الرائحة الكريهة، ونفوق الأسماك وظهورها على سطح النيل، يقلل من الاتجاه لها، بل من يأتى للمدينة من السائحين من داخل وخارجها سينفرون منها، والمسئولون فى إدارة حماية نهر النيل والرى لا يهتمون بمكانة فوه السياحية، بل لا يدركون العلاقة بين نظافة النيل وبين السياحة، وهؤلاء يجب محاسبتهم على إهمال عملهم في حماية النيل من التلوث ، لأن تلك الملوثات أصابتنا بالأمراض المتعددة .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر