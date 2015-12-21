أهالى فوه بكفر الشيخ: "تلوث مياه النيل ونفوق الأسماك أصابنا بالأمراض"

يستمر مسلسل الإهمال بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ من جانب المسئولين بها وخاصة مسئولى الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وحماية نهر النيل، الذين لم يتحركوا لإزالة التلوث ونفوق الأسماك بنهر النيل بسبب زيادة نسبة الأمونيا ونقص الأكسجين فى المياه.

وقالت جيهان طايله عضو مؤسسة القادة للقيادات الشبابية، إن التلوث عم نهر النيل بفوه، وتناثرت الأسماك النافقة على مياه نهر النيل بالإضافة لزيادة نسبة الأمونيا التى أثبتتها التقارير والتحاليل التى أجريت، وللأسف يحاول المسئولين الاحتفاظ بها في الأدراج دون عرضها على الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ، ورغم خطورة الأمر إلا أن التجاهل وعدم الاهتمام سيد الموقف.

وأضافت دينا محمود سعيد " طالبه جامعية " :"إننا نقطن فى مساكن قريبة من نهر النيل بفوه، وتؤذينا الرائحة الكريهة التي تبعث من مياهه سواء لتغير رائحة المياه ورائحة الأسماك النافقة، لذا نناشد الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ، بتشكيل لجنة من مجلس المدينة والرى وإدارة حماية النيل وشركة مياه الشرب والصرف الصحى و الصحة، لتحليل عينة من المياه والقيام بحملة لإزالة الأقفاص السمكية، رحمة بالمواطنين خاصة أن نهر النيل عليه مآخذ لمحطات مياه الشرب ،والتي تجلب الأمراض المتعددة للأهالى .

وقال محمد السيد عكه " طالب جامعى"، إن فوه مدينة سياحية لها مكانتها تاريخها المعروف، وما يحدث من تلوث لمياه النيل، وانبعاث الرائحة الكريهة، ونفوق الأسماك وظهورها على سطح النيل، يقلل من الاتجاه لها، بل من يأتى للمدينة من السائحين من داخل مصر وخارجها سينفرون منها، والمسئولون فى إدارة حماية نهر النيل والرى لا يهتمون بمكانة فوه السياحية، بل لا يدركون العلاقة بين نظافة النيل وبين السياحة، وهؤلاء يجب محاسبتهم على إهمال عملهم في حماية النيل من التلوث ، لأن تلك الملوثات أصابتنا بالأمراض المتعددة .



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