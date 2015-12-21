أخبار عاجلة

لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مياه سوهاج تنظم ندوات توعوية ورحلات تعريفية لطلاب المعاهد والجامعات

Google+ Print
مياه سوهاج تنظم ندوات توعوية ورحلات تعريفية لطلاب المعاهد والجامعات مياه سوهاج تنظم ندوات توعوية ورحلات تعريفية لطلاب المعاهد والجامعات
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ندوة توعوية لطلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، بحضور 300 طالب وطالبة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس تحت شعار "علشان ولدنا نحافظ على مياه بلدنا" وذلك للتوعية بالجهد المبذول لتنقية مياه الشرب وكيفية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار وكيفية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى هذا بالإضافة إلى مخاطر الفلاتر والقيسونات والطلمبات الحبشية وأضرارها الصحية.

صرح بذلك المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان له، وأضاف محمود الخولى مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية أنه تم تنظيم رحلات تعريفية لطلاب كلية التعليم الصناعى وطلاب كلية الطب وطلاب كلية العلوم والتى شارك بهذه فيما يقرب من 400 طالبة للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب بداية من المأخذ وحتى وصول كوب مياه نظيف للمواطن.

وقال أنه تم زيارة محطة مياه نيدة السطحية، بالإضافة إلى زيارة المعمل المركزى لمياه الشرب وفى ختام الرحلات التعريفية تم توزيع كتيبات وملصقات للتوعية بالخط الساخن 125 وكذلك الخدمات التى تقدمها الشركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365