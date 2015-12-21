مياه سوهاج تنظم ندوات توعوية ورحلات تعريفية لطلاب المعاهد والجامعات

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ندوة توعوية لطلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، بحضور 300 طالب وطالبة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس تحت شعار "علشان ولدنا نحافظ على مياه بلدنا" وذلك للتوعية بالجهد المبذول لتنقية مياه الشرب وكيفية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار وكيفية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى هذا بالإضافة إلى مخاطر الفلاتر والقيسونات والطلمبات الحبشية وأضرارها الصحية.

صرح بذلك المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان له، وأضاف محمود الخولى مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية أنه تم تنظيم رحلات تعريفية لطلاب كلية التعليم الصناعى وطلاب كلية الطب وطلاب كلية العلوم والتى شارك بهذه فيما يقرب من 400 طالبة للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب بداية من المأخذ وحتى وصول كوب مياه نظيف للمواطن.

وقال أنه تم زيارة محطة مياه نيدة السطحية، بالإضافة إلى زيارة المعمل المركزى لمياه الشرب وفى ختام الرحلات التعريفية تم توزيع كتيبات وملصقات للتوعية بالخط الساخن 125 وكذلك الخدمات التى تقدمها الشركة.