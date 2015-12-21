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هشام العسكرى يحاضر عن تغيُّر المناخ بمكتبة الإسكندرية

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هشام العسكرى يحاضر عن تغيُّر المناخ بمكتبة الإسكندرية هشام العسكرى يحاضر عن تغيُّر المناخ بمكتبة الإسكندرية
تُنظم وحدة العلوم الطبيعية والتطبيقية بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان «أغلفة الأرض وتغيُّر المناخ: أما زلنا نُنكِر؟!»، يلقيها الدكتور هشام العسكرى؛ أستاذ مساعد نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد بكلية الأرض والعلوم البيئية، جامعة تشابمان Chapman University بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التعريف بظاهرة تغير المناخ، وآثار هذه الظاهرة.

تُقام المحاضرة يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر، فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات.

وتتناول المحاضرة كثير من المفاهيم والأخطار التى نجهلها ونتجاهلها فى حياتنا مما يخص التغير المناخى وتأثيره على الأرض والغلاف الجوى وعلى حياتنا اليومية، ويصاحب المحاضرة عرض لمقتنيات مكتبة الإسكندرية فى هذا الموضوع.

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