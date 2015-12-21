محكمة إسرائيلية تدرس الحالة العقلية لإسرائيلى متهم بقتل فتى فلسطينى حرقاً

أجلت محكمة اسرائيلية الأحد إلى اجل غير محدد نظر الحالة العقلية للإسرائيلى يوسف حاييم بن ديفيد المتهم بأنه القاتل الرئيسى لفتى فلسطينى بعد حرقه حيا فى يوليو 2014.

وتنظر المحكمة فى ما اذا كان بن ديفيد مسئول جزائيا عن أفعاله، وكانت المحكمة اعلنت فى نوفمبر إدانة اسرائيليين اثنين بقتل الفتى الفلسطينى وقررت اعطاء فسحة من الوقت لتحديد الحالة العقلية للمتهم الثالث يوسف حاييم بن ديفيد الراشد الوحيد ضمن المجموعة القاتلة عند حصول الوقائع.

وقال محاموه انه ليس مسؤولا عن تلك الافعال عند خطف وقتل محمد ابو خضير "16 عاما" فى الثانى من يوليو 2014.

وعند دخول المتهم قاعة المحكمة ساله صحافيون من قنوات تلفزيون "هل انت مجنون؟" لكنه لم يرد، ونهض حينها والد الفتى القتيل، حسين ابوخضير ليصرخ "انه ليس مجنونا، انه كلب".