أخبار عاجلة

لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محكمة إسرائيلية تدرس الحالة العقلية لإسرائيلى متهم بقتل فتى فلسطينى حرقاً

Google+ Print
محكمة إسرائيلية تدرس الحالة العقلية لإسرائيلى متهم بقتل فتى فلسطينى حرقاً محكمة إسرائيلية تدرس الحالة العقلية لإسرائيلى متهم بقتل فتى فلسطينى حرقاً
أجلت محكمة اسرائيلية الأحد إلى اجل غير محدد نظر الحالة العقلية للإسرائيلى يوسف حاييم بن ديفيد المتهم بأنه القاتل الرئيسى لفتى فلسطينى بعد حرقه حيا فى يوليو 2014.

وتنظر المحكمة فى ما اذا كان بن ديفيد مسئول جزائيا عن أفعاله، وكانت المحكمة اعلنت فى نوفمبر إدانة اسرائيليين اثنين بقتل الفتى الفلسطينى وقررت اعطاء فسحة من الوقت لتحديد الحالة العقلية للمتهم الثالث يوسف حاييم بن ديفيد الراشد الوحيد ضمن المجموعة القاتلة عند حصول الوقائع.

وقال محاموه انه ليس مسؤولا عن تلك الافعال عند خطف وقتل محمد ابو خضير "16 عاما" فى الثانى من يوليو 2014.

وعند دخول المتهم قاعة المحكمة ساله صحافيون من قنوات تلفزيون "هل انت مجنون؟" لكنه لم يرد، ونهض حينها والد الفتى القتيل، حسين ابوخضير ليصرخ "انه ليس مجنونا، انه كلب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365