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فوائد ورق الجوافة أهمها علاج السعال والبلغم وضبط نسبة السكر

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فوائد ورق الجوافة أهمها علاج السعال والبلغم وضبط نسبة السكر فوائد ورق الجوافة أهمها علاج السعال والبلغم وضبط نسبة السكر
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>ورق الجوافة أحد المكونات الأساسية لثمرة الجوافة المفيدة لصحة الجسم بوجه عام، وغالبًا ما يتم تناول مغلى ورق الجوافة كمشروب دافئ يفيد فى الوقاية من الإصابة ببعض الأمراض، خاصة التى تتعلق بمشاكل الجهاز التنفسى ومرضى السكرى.

فوائد مشروب ورق الجوافة لمرضى الجهاز التنفسى


>حول ذلك يقول الدكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إنه وفقًا لما أثبتته العديد من الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة يتمتع ورق الجوافة بفوائد صحية كثيرة خاصة لمرضى الجهاز التنفسى الذين يعانون من مشاكل صحية بالرئتين نظرًا لأنه لاحتواء ورق الجوافة على بعض مضادات الالتهابات المفيدة فى علاج التهاب القصبات الهوائية وتخفيف السعال والبلغم.

فوائد ورق الجوافة لمرضى السكر


>استكمل د. طايع قائلاً: "يجهل كثيرون من مرضى السكر من النوع الثانى فوائد تناولهم ورق الجوافة كمشروب لخفض وضبط مستوى السكر بالجسم نظرًا لاحتواء ورق الجوافة على بعض المواد التى تعمل على امتصاص الجلوكوز بالجسم الذى يساهم فى رفع مستوى السكر عن المعدل الطبيعى بالجسم.

نصائح ضرورية


>لذلك ينصح د.طايع بضروة الاهتمام بتناول ورق الجوافة من خلال القيام بوضع مقدار من ورق الجوافة يكفى كوب ثم إضافة قدر من المياه المغلية إليه ويوضع عليه غطاء ويترك ليبرد ثم يتم يتناوله.
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