ميسي: شعرت بثقل في ركبتي.. لكن الآن نستمتع بلقب مونديال الأندية

إفي): قال مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب قيادته الفريق للتتويج بلقب مونديال الأندية لكرة القدم، بفوزه على ريفر بليت بثلاثة أهداف نظيفة في نهائي البطولة المقامة باليابان، إنه سعيد للغاية بهذا الإنجاز الجديد له مع النادي الكتالوني.

وصرح ميسي عقب اللقاء الذي سجل فيه هدفه الافتتاحي "أنا سعيد للغاية لاستمرار اسمي بسجلات هذا النادي الكبير. هذا أمر صعب للغاية".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها الصحافة الإسبانية "لقد كافحنا كثيرا من أجل الوصول إلى هنا والآن علينا الاستمتاع بهذا اللقب. إنه لإنجاز ضخم".

وعن رؤيته لمستقبل الفريق الذي توج بهذا الشكل بخمسة ألقاب في 2015 ، قال "المستقبل، لا يمكننا الاستكانة لأننا مقبلون على أوقات هامة للغاية".

أما بخصوص إصابته، قال "كنت أشعر بأنني بحالة جيدة، من حسن الحظ أنني لم أشعر بآلام، في الشوط الثاني بدأت أشعر بمزيد من الإجهاد وأن ركبتي ثقيلتان بعض الشيء ولكن الأهم أنني لم أشعر بآلام، التي كانت السبب في ملازمتي الفراش اليوم الماضي".

وعن خط هجوم برشلونة القوي بينه وسواريز ونيمار، قال "دائما ما أشعر براحة لدى اللعب إلى جانبهم، أيا كانت المباراة، سواء في نهائي أو في مباراة بالليجا أو الكأس، علاقتنا جيدة للغاية خارج الملعب وأيضا داخله".

وعن تصدره لقائمة هدافي البطولة في تاريخها برصيد خمسة أهداف إلى جانب الأوروجوائي سواريز، قال "هذا أيضا أمر لا نهتم به، أتمنى أن نستمر على هذا النحو، إذا تمكنا من مواصلة كسر هذا الرقم فسيكون رائعا، وإذا لم نتمكن لن يحدث شيء".