مدرب رايو: شعرنا بالاذلال بعدما دهسنا ريال مدريد

إفي): انتقد المدير الفني لرايو فايكانو اليوم التحكيم خلال مواجهة ريال مدريد بالليجا والتي انتهت لصالح النادي الملكي (10-2) حيث قال أن فريقه شعر بـ"الاذلال" كما لو كان تعرض للـ"دهس".

وصرح باكو "لم أشاهد منذ فترة شيئا مفزعا ومخجلا بهذه الصورة، ما حدث اليوم لا يعود بالنفع على ريال مدريد أو علينا أو الكرة الإسبانية أو التحكيم".

وتابع المدرب "خسرنا ونحن نقدم كرة القدم التي نعرفها ولكننا شعرنا بالاذلال كما لو كنا تعرضنا للدهس، أنا فخور بفريقي الذي لعب جيدا ولم يحن ظهره، أتمنى ألا يتكرر مثل هذا الأمر الذي يضر بنا كثيرا، أدعم اللاعبين على ما قاموا به، والآن وقت مواساتهم".

ولم يرغب باكو في الحديث عن اللعبات التي يراها تستحق الانتقاد، وهل اذا ما كان طرد تيتو أم طرد راؤول باينا مع احتساب ركلة جزاء حيث قال "أعتبر أن الأمر بأكمله كان ظالما".

وأضاف خيميز "المباراة استمرت حتى فقدنا اثنين من لاعبينا، أن تلعب منقوصا بواحد فهذا أمر حاسم ولكن باثنين فإن هذه عملية اغتيال، لا توجد طريقة لتحمل هذا، المباراة كانت أصبحت معقدة وقبيحة، اذا ما استمر كل اللاعبين في الملعب، لكانت الأمور أصبحت أكثر جمالا للجميع".

ولم يعترف المدرب بأن تدخل تيتو العنيف على توني كروس حينما كانت النتيجة 2-1 يستحق الطرد حيث قال "لا أعتقد أن تيتو كان يرغب في أن يكون التدخل بهذا الشكل، لا توجد سوء نية، لا يمكنني القاء اللوم عليه".

وأكمل "لا أعرف اذا ما كانت جماهير الريال استمتعت ولكن أغلب الناس لم تكن راضية ودون قدرة على تفسير ما جرى".

وتابع خيميز "حدوث مثل هذه الأشياء في أفضل دوري بالعالم أمر مؤسف، لقد أحسست بشعور غريب، بعد المباراة الأمر بدا كما لو كان حلما سيئا، دخلت غرفة الملابس ووجدت رجال مثل القلاع يبكون، رؤية هذا أمر مؤسف وغير عقلاني".