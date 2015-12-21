فوز ريال مدريد العشاري على فاليكانو يحقق أرقام لأول مرة منذ 55 عاما

من جديد يخرج مرتضى منصور رئيس الزمالك ويهدد بانسحاب فريقه من مسابقة الدوري، وإن اختلفت الأسباب.

الزمالك ممثلا في رئيسه، يهدد بالانسحاب هذه المرة بسبب سوء التحكيم من وجهة نظره في مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بفوز الفريق العسكري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واحتسب فيها الحكم محمود البنا ركتلي جزاء للطلائع، بالإضافة لطرد لاعب من كل فريق.

التهديد بالانسحاب من قبل مرتضى منصور لا يحدث لأول مرة، وإنما هو سلوك اعتاد مرتضى على اتباعه، وإن لم ينفذه يوما حتى النهاية.

وفي هذا التقرير، يرصد لكم FilGoal.com، أخر 5 تهديدات من مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري.

وقف القيد

في شهر مارس من الموسم المنقضي، هدد مرتضى منصور بانسحاب فريقه من الدوري إن صدر قرارا رسميا من اتحاد الكرة بمنع الفريق من القيد خلال فترة الانتقالات التالية، على خلفية الشكاوى المقدمة من الخماسى الراحل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الذي سبقه، وهم عبد الواحد السيد وأحمد سمير ومحمود فتح الله وسعيد قطة وعرفة السيد، بسبب عدم تلقيهم لمستحقاتهم.

الجمهور في القمة

في مباراة الإياب من القمة أمام الأهلي في الدور الثاني من الموسم المنقضي، والتي لعبت على ملعب "برج العرب"، هدد الزمالك بالإنسحاب من المباراة بسبب تواجد بعض من جماهير الأهلي في المدرجات رغم أنها مقامة بدون جمهور، ومع ذلك فقد تراجع الفريق الأبيض عن قراره واستكمل اللقاء.

إياب النجم الساحلي

هدد الزمالك أيضا بالإنسحاب من مباراة الإياب أمام النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، إن لم يسمح الأمن بحضور جمهور الفريق للمباراة.

الأمن انصاع لتهديدات الفريق الأبيض، وسمح للتواجد الجماهيري في اللقاء، لكن بأعداد محدودة.

النهار

في بداية هذا الموسم، هدد مرتضى منصور بالانسحاب من بطولة الدوري، إن لم يوافق اتحاد كرة القدم على بيع حقوق بث الدوري المصري لقناة النهار، أسوة بباقي القنوات الفضائية.

مرتضى منصور علل قراره برفض الاحتكار للمسابقة، ورغم أن قناة النهار لم تحصل على الحقوق إلى الأن، إلا أن الزمالك مازال يشارك بشكل طبيعي.

الأولتراس

التهديد الأخير قبل تهديد الليلة كان قبيل مباراة طلائع الجيش.

مرتضى منصور أعلن أنه أخطر لاعبي فريقه بالإنسحاب من أي مباراة، إذا تواجد فيها أعضاء الأولتراس بالمدرجات.

وجاء قرار مرتضى على خلفية تسبب بعض من جماهير الأهلي في تعطيل وصول أتوبيس الفريق إلى ملعب مباراة فريقهم أمام سموحة، وتأخر انطلاقة المباراة لساعتين كاملتين.