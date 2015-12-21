5 آلاف جينة إعانة لأسرة حالتى الوفاة من ضحايا حادث عمال الصالحية

قرر الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لأسر المتوفين بحادث إنقلاب سيارة بطريق مفارق أبونصار بمدينة القرين والذى أسفر عن وفاة حالتين وإصابة 37 عاملا بينهم عدد كبير من الأطفال وتم نقلهم لمستشفيات "الأحرار ، أبوحماد ، القرين" لتلقى العلاج اللازم لهم .> جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم لمستشفى الأحرار بالزقازيق للإطمئنان على جميع الحالات المصابة والتأكيد على إدارة المستشفى بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية للمصابين.

كما كلف المحافظ مدير مديرية الصحة بسرعة إنهاء إستخراج تصاريح الدفن للحالات التى توفيت للتسهيل على ذويهم .

وكان محافظ الشرقية قد تلقى اليوم إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة تفيد بوقوع حادث مروع قرب مفارق أبونصار بمدينة القرين بإنقلاب سيارة جامبو محملة بعدد من العمال المتجهين إلى إحدى مزارع مدينة الصالحية الجديدة أسفر عن وفاة حالتين وإصابة عدد (37) تم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج.