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رئيس جامعة قناة السويس يفتتح فعاليات ورشة عمل كلية الهندسة

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رئيس جامعة قناة السويس يفتتح فعاليات ورشة عمل كلية الهندسة رئيس جامعة قناة السويس يفتتح فعاليات ورشة عمل كلية الهندسة
افتتح الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، أمس الأحد، فعاليات اليوم الثانى من ورشة العمل المشتركة بين كلية الهندسة بالإسماعيلية وقسم الهندسة الإنشائية بجامعة نيو ميكسيكو الأمريكية والتى مثلها نحو 20 من علماء الهندسة الإنشائية برئاسة الدكتور محمود رضا طه أستاذ ورئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة نيو ميكسيكو .

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس على سعادته باستضافة الجامعة هذه الورشة التى تناقش موضوعا مهما ويدخل التنمية فى قناة السويس الجديدة موضحا أن الجامعة تسعى دائما إلى زيادة الخبرات والاحتكاك مع أصحاب الخبرة بالجامعات العريقة كجامعة نيو مكسيكو الأمريكية وتمنى لجميع المشاركين النجاح بالخروج بنتائج تحقق الهدف من إقامة الورشة .

وترأس الورشة الدكتور إبراهيم القرش عميد كلية الهندسة بالإسماعيلية وضم فريق جامعة قناة السويس الدكتور محمد محمدين رئيس الجامعة السابق وأستاذ الهندسة المنشآت المعدنية بكلية هندسة قناة السويس، والدكتور كمال شاروبيم أستاذ الهندسة الإنشائية ونائب رئيس جامعة قناة السويس السابق ، والدكتور حسن محمدين وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطب أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة قناة السويس وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

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