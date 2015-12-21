مقتل طالبة بكلية الصيدلة وإصابة 2 على يد لص تنكر فى زى ديليفرى بكفر الشيخ

لقيت نورهان فضل البيلى 25سنة طالبة بكلية الصيدلة مصرعها، وأصيبت شهد رضا البيلى 19سنة وفرح عبدالمنعم فتح الله 34سنة، لتعدى أحد اللصوص عليهما أثناء محاولته سرقة شقة رضا البيلى.

تلقت الغرفة الرئيسية لهيئة الاٍسعاف، برئاسة الدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق الإسعاف، إخطاراً عن وقوع حادث سرقة فى برج البيلى بمنطقة تقسيم 2 بجوار البنك الوطنى المتحد، حيث توجه لص متنكرا فى زى دليفرى إلى البرج وصعد إلى الدور الرابع الذى يقيم به رضا البيلى، و طرق باب الشقة، وتوجهت شهد رضا البيلى 19سنة للرد ظناً منها أن بالباب نورهان ابنة عمها التى تنتظرها ، وفوجئت بشخص أمامها يدعى أنه ديلفرى لتوصيل الطلبات للمنازل .

وأخرج اللص آلة حادة وأراد سرقة الشقة بالإكراه، فى حين خرجت الخادمة فرح عبدالمنعم فتح الله بعدما كاد أن يعتدى على الفتاة، فطعن شهد رضا البيلى فى ذراعها ، وبعد مناوشات مع الخادمة " فرح عبدالمنعم" طعنها أيضاً في قدمها.

وعندما صعدت نورهان صبري البيلى، صيدلانية، وابنة شقيق رضا البيلى صاحب الشقة، على صراخ واستغاثة ابنة عمها، وفوجئت باللص أمامها فاشتبكت معه، فطعنها طعنة نافذة فى بطنها أودت بحياتها وفر هارباً من البرج.

وتوجهت سيارة الإسعاف ، وتم نقلهم إلى مستشفى كفرالشيخ العام، وذهب لموقع الحادث العقيد أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول ومعاونيه لموقع الحادث وجار تحرير محضر بالواقعة وتتولى النيابة التحقيقات بعد معاينة مكان الحادث .