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22محضر شرطة ضد كهرباء الشرقية بسبب الإهمال و تسببها فى خسائر للأهالى

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22محضر شرطة ضد كهرباء الشرقية بسبب الإهمال و تسببها فى خسائر للأهالى 22محضر شرطة ضد كهرباء الشرقية بسبب الإهمال و تسببها فى خسائر للأهالى
حررت 22 أسرة من قرية بردين بالشرقية، محاضر بمركز شرطة الزقازيق ضد شركة الكهرباء لتسببها في تعرضهم لخسائر مادية فادحة إثر تلف الأجهزة الكهربائية بمنازلهم بسبب إهمال الشركة.

وقال أهالى القرية فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أنهم فوجئوا بسقوط سلك الكهرباء نتيجة تهالكه والإهمال في الصيانة من قبل الشركة، والذى تسبب سقوطة على عدد من الأسلاك الأخرى و تذبذب التيار الكهربائى بالمنازل، مما نتج عنة تلف أجهزة كهربائية مثل ثلاجات و تلفزيونات وكمبيوترات و أخرى من الأجهزة المختلفة، ما خلف خسائر فادحة للأهالى.

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مصر 365