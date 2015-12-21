أخبار عاجلة

لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أبو السعود يرد على ميدو وعبد ربه: أنا مصدوم.. وغدا اجتماع طاريء لحسم الموقف

Google+ Print
أبو السعود يرد على ميدو وعبد ربه: أنا مصدوم.. وغدا اجتماع طاريء لحسم الموقف أبو السعود يرد على ميدو وعبد ربه: أنا مصدوم.. وغدا اجتماع طاريء لحسم الموقف

أبدى محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي صدمته من الصدام الذي نشب بين ثنائي الفريق، المدرب أحمد حسام "ميدو" وقائد الفريق حسني عبد ربه على الهواء.

أحمد حسام ميدو مدرب الفريق أكد في تصريحات لقناة “TEN” أن هناك مؤامرة تحاك ضده من قبل حسني عبد ربه قائد الفريق، وشقيقه طارق عبد ربه، مؤكدا أن عبد ربه لن يلعب مجددا طالما كان على رأس الجهاز الفني. "طالع التفاصيل"

وفي المقابل، رد حسني عبد ربه أنه لم يقم بأي شيء، وهاجم ميدو مؤكدا أن لن يقبل بأن يهان في النادي. "طالع التفاصيل"

وقال أبو السعود في تصريحات لقناة “TEN”: "كنت متواجدا في المقصورة ولاحظت مؤامرة تحاك للإيقاع بين ميدو وحسني عبد ربه".

أبو السعود أتبع "سنعقد غدا اجتماعا طارئا في النادي ع مجلس الإدارة لأنني لا أريد أن أتخذ قرارا منفردا".

وأتم "أعتذر لجمهور الإسماعيلي على ما بدر من الثنائي والذي وضع النادي في موضع سيء، ولكننا سندرس في اجتماع الغد كل الأمور ونتخذ القرار المناسب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع