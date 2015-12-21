أبو السعود يرد على ميدو وعبد ربه: أنا مصدوم.. وغدا اجتماع طاريء لحسم الموقف

أبدى محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي صدمته من الصدام الذي نشب بين ثنائي الفريق، المدرب أحمد حسام "ميدو" وقائد الفريق حسني عبد ربه على الهواء.

أحمد حسام ميدو مدرب الفريق أكد في تصريحات لقناة “TEN” أن هناك مؤامرة تحاك ضده من قبل حسني عبد ربه قائد الفريق، وشقيقه طارق عبد ربه، مؤكدا أن عبد ربه لن يلعب مجددا طالما كان على رأس الجهاز الفني. "طالع التفاصيل"

وفي المقابل، رد حسني عبد ربه أنه لم يقم بأي شيء، وهاجم ميدو مؤكدا أن لن يقبل بأن يهان في النادي. "طالع التفاصيل"

وقال أبو السعود في تصريحات لقناة “TEN”: "كنت متواجدا في المقصورة ولاحظت مؤامرة تحاك للإيقاع بين ميدو وحسني عبد ربه".

أبو السعود أتبع "سنعقد غدا اجتماعا طارئا في النادي ع مجلس الإدارة لأنني لا أريد أن أتخذ قرارا منفردا".

وأتم "أعتذر لجمهور الإسماعيلي على ما بدر من الثنائي والذي وضع النادي في موضع سيء، ولكننا سندرس في اجتماع الغد كل الأمور ونتخذ القرار المناسب".