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إبراهيم عيسى: الأجهزة الرسمية تكره 25 يناير و"السيسى" الوحيد الذى يؤمن بها

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إبراهيم عيسى: الأجهزة الرسمية تكره 25 يناير و"السيسى" الوحيد الذى يؤمن بها إبراهيم عيسى: الأجهزة الرسمية تكره 25 يناير و"السيسى" الوحيد الذى يؤمن بها
قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إنه يقطع فى شهادة لله وللوطن أن الأجهزة الرسمية فى تكره 25 يناير خصوصاً الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن الوحيد الذى يؤمن بثورة 25 يناير دونما ذرة تردد أو شك داخلى هو الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو الوحيد المؤمن كرجل مفكر ورجل أمن ورجل جيش ورجل وطنى بأن 25 يناير ثورة مصرية حقيقية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "مع إبراهيم عيسى"، على فضائية "القاهرة والناس"، أنه يتمنى أن يكون هناك منحنى جديد فى علاقة الدولة بثورة 25 يناير، موضحاً أن القيادات الأمنية الحالية فى كل الأجهزة ما كانت يمكن أن تجلس فى مقاعدها فى مواقع الإدارة دونما ثورة 25 يناير، والمفروض أن يكونوا مدينين لثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويستخدموها لصالح الوطن، وليس لصالح تصفية حسابات، بما فيه خلق الوهم بما يسمى "ائتلاف دعم مصر".
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