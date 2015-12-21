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وزير التموين لـ"اليوم السابع": صرف 1300 جنيه للمزارع عن كل فدان قمح

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وزير التموين لـ"اليوم السابع": صرف 1300 جنيه للمزارع عن كل فدان قمح وزير التموين لـ"اليوم السابع": صرف 1300 جنيه للمزارع عن كل فدان قمح
أكد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، أنه سيتم شراء الأقماح المحلية من المزارعين بالسعر العالمى، اعتبارا من الموسم المقبل إضافة لدعم المزارع بقيمة 1300 جنيه عن كل فدان يتم زراعته أقماح، لافتا إلى أن قيمة الدعم ستصرف فى شهر فبراير المقبل، وذلك قبل حصاد المحصول لتشجيع المزارعين على زراعة الأقماح المحلية.

وردا على سؤال "اليوم السابع" حول كيفية السماح للقطاع الخاص بشراء القمح المحلى، أوضح الوزير أن كميات القمح المحلى تتراوح بين 8 و9 ملايين طن قمح وأنه من المتوقع أن يشترى القطاع الخاص من المزارعين القمح بأسعار مرتفعة، الأمر الذى سيعود على المزارع بالفائدة.

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مصر 365

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