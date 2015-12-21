ساويرس: مى محمود فصلت من الحزب "وحرة فى الانضمام لدعم أو فشكلة الدولة"

قال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، إنه من حق النائبة مى محمود، عضو مجلس النواب ، الانضمام لأى كتلة تريدها، ولكنها ليست حرة فى أن تجمع بين حزبين متنافرين فى آن واحد، مضيفا : "هى حرة فى قراراها ومرحبا بها فى قائمة دعم الدولة أو فشكلة الدولة ، لكن هى مش حرة فى أن تجمع بين مكانين فى وقت واحد".

وأضاف "ساويرس" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامى وائل الإبراشى على فضائية "دريم"، أن هذه النائبة لابد أن تفصل من الحزب ولكن الرأى الأول والأخير يرجع للمكتب السياسى والهيئة العليا ، وقال :"أعضاء الحزب عليهم أن يثبتوا للمجتمع أنهم لن يدخلوا فى قائمة غير مفهومة المعالم وغير معلومة الهدف ومتنافرة وليس لها أى معنى"، وتابع :"شاءت أم أبت هى مفصولة حاليا من الحزب بقرار من المكتب السياسى".

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