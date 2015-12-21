خطوط مياه لـ1800 وحدة سكنية في عجمان بـ60 مليون درهم

كشف محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن الهيئة ستنفذ مشروع نقل وتوزيع المياه لمساكن أسر المواطنين، خلال 2016 ضمن مشاريع مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان في عجمان بمناطق الرقايب والمنتزى والحليو.

لافتا إلى أن المشروع الجديد سيطال 1800 وحدة سكنية جديدة، وذلك بأقطار مختلفة تتراوح من 160 إلى 600 ملليمتر وبإجمالي أطوال 75 كيلومتراً وبكلفة تقديرية 60 مليون درهم، وسيبدأ العمل به العام المقبل.

وأوضح أن الهيئة تعتزم طرح مشروع لإحلال واستبدال شبكات المياه القديمة بمناطق (النخيل وليوارة والرميلة) بطول (25 كيلو متراً) وبكلفة تقديرية 25 مليون درهم ويهدف المشروع إلى تطوير مستوى الخدمة بهذه المناطق وتقليل الفاقد المائي.

ومن المتوقع الانتهاء منه في 2017، اضافة إلى طرح مناقصة لتمديد خط نقل مياه قطر 600 ملم لنقل المياه المحلاة إلى منطقة الحليو بطول 11 كيلومترا وبكلفة 33 مليون درهم ومتوقع الانتهاء منه خلال العام 2016م، ويخدم المشروع المساكن القائمة بمنطقة الحليو والتوسعات المستقبلية بالمنطقة.

حياة كريمة

وأوضح محمد صالح أن حكومة الإمارات الرشيدة تعمل على توفير الحياة الكريمة والرفاهية للمواطنين والمقيمين في الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين على جميع المستويات.

وقال صالح إنه جار العمل على تنفيذ مشروع لإنشاء شبكات التوزيع بمناطق الجرف الصناعية بكلفة 14 مليون درهم وقد تم الانتهاء من 30% من الأعمال والمتوقع إنجاز المشروع وتشغيله في مايو المقبل. كما تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل خطوط نقل وتوزيع المياه لتغذية مناطق النخيل والبستان والكرامة والمويهات وعجمان الصناعية والزهراء بكلفة بلغت 30 مليون درهم.

وأكد أن الهيئة أنجزت عدة مشاريع مياه بقيمة 95 مليون درهم بعجمان وتضمنت إنشاء محطة ضخ المياه بمحطة الزوراء المركزية وخطوط النقل وتوزيع المياه بكلفة 65 مليون درهم، إضافة إلى مشاريع وزارة الأشغال لمساكن المواطنين وكذلك التوسعات السكنية المستقبلية في مناطق أخرى.