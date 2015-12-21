السوق الشعبي وقرية الطفل في مهرجان الظفرة يستقطبان المزيد من الزوار

استقطب السوق الشعبي وقرية الطفل في مهرجان الظفرة، مزيداً من الزوار والمهتمين بالتراث الشعبي والصناعات التقليدية، وقام فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بجولة تفقدية في المهرجان مساء السبت.

واطلع على ما يقدمه العارضون والعارضات في أركان السوق الشعبي من مصنوعات إماراتية تقليدية وتراثية، وما يقدمه موقع المهرجان من رقصات اليولة والفلكلور والأهازيج الشعبية.

وأشار المزروعي خلال جولته، إلى أنّ المهرجان استطاع تحقيق مكانته المميزة بفضل الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمشاريع صون التراث وتشجيعه على مواصلة تعزيز ثقافة المهرجانات التراثية.

وكذلك الاهتمام الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بجهود صون التراث العريق والمحافظة على تقاليدنا الأصيلة، والمتابعة الدائمة للمهرجان واستراتيجية تطويره من قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، باعتبار فعاليات مهرجان الظفرة تمثل أحد أهم مقومات الحفاظ على هويتنا الوطنية ورصيدنا الحضاري.

وأكد المزروعي أن مدينة زايد تواصل استضافة مهرجان الظفرة منذ دورته الأولى، فمن بوابة الربع الخالي يتألق ويتجه المهرجان نحو فضاء أوسع وأكثر شمولية، على اعتبار أنه لا يقتصر بحدوده على النطاقين المحلي والعربي، بل يعزز بنجاح كبير مكانته العالمية بمزيد من الثقة.